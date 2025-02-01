Üsküdar'daki Emaar AVM'de yangın paniği

İstanbul Üsküdar'da bulunan Emaar AVM'de yangın çıktı. Plazalarda çıktığı öğrenilen yangın paniğe neden olurken ekiplerin müdahalesi sürüyor.

DUMANLAR YÜKSELDİ

Yangına neyin sebebi olduğu bilinmezken; 33 katlı binadan dumanlar yükseldi. O anlara ilişkin görüntüler de sosyal medyada yer aldı.