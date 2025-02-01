Üsküdar'daki Emaar AVM'de yangın paniği
İstanbul 33 katlı Emaar AVM'de yangın çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ederken; yangınailişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.
İstanbul Üsküdar'da bulunan Emaar AVM'de yangın çıktı. Plazalarda çıktığı öğrenilen yangın paniğe neden olurken ekiplerin müdahalesi sürüyor.
DUMANLAR YÜKSELDİ
Yangına neyin sebebi olduğu bilinmezken; 33 katlı binadan dumanlar yükseldi. O anlara ilişkin görüntüler de sosyal medyada yer aldı.
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa