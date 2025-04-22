Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu

Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu! Mezar taşına kadar düşünmüş
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

PKK elebaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar
2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar

Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde karar! Sanıklara ceza yağdı

Üsküdar'da Otomobil Bahçeye Uçtu, Şoför Kaçtı

Üsküdar'da Otomobil Bahçeye Uçtu, Şoför Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, yol üzerindeki bir evin bahçesine uçtu. Olay sonrası araçtaki şoför ve yanındaki şahıslar kaçtı. Olayda yaralanan veya ölen olmadı.

Üsküdar'da otomobil evin bahçesine uçtu, şoför kaçtı

İSTANBUL - Üsküdar'da seyir halindeki otomobil şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol üzerinde bulunan bir evin bahçesine uçtu. Olay sonrası araçtaki şoför ile yanında bulunan şahıslar aracı terk ederek kaçtı.

Olay, saat 22.45 sıralarında Üsküdar Ünalan Mahallesi Baraj Yolu Alt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 34 HUJ 852 plakalı BMW marka otomobil, seyir halinde iken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yolun üzerinde bulunan iki katlı bir evin bahçe duvarını kırarak bahçesine uçtu. Yapılan ihbarlar üzerine, olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri olayda ölen veya yaralanan olmazken, araçtaki şahısların olay yerinden kaçtıkları ve kazaya karışan aracın çekme belgeli olduğu öğrenildi.

Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.