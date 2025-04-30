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Üsküdar'da Anaokulu Deprem Sonrası Boşaltıldı

Üsküdar'da Anaokulu Deprem Sonrası Boşaltıldı
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Üsküdar'daki Halil Rüştü Anaokulu'nda hasar tespit edildi. Ekipler tarafından boşaltılan okulun öğrencileri farklı okullara yönlendirildi.

Üsküdar'da anaokulu deprem sonrası hasar gördü

İSTANBUL - Üsküdar'da tarihi bir binanın içinde bulunan Halil Rüştü Anaokulu'nun İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gördüğü tespit edildi. Anaokulu, ekipler tarafından boşaltıldı.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Üsküdar Dr. Fahri Atabey Caddesi İttihat Sokak'ta tarihi bir binanın içinde bulunan Halil Rüştü Anaokulu'nda hasar tespit meydana geldi. Ekiplerin okulda yaptığı incelemelerin ardından okul binası tedbir amaçlı boşaltıldı. Tarihi bir yapının içinde eğitim veren anaokulunun öğrencilerinin farklı okullara yönlendirildiği öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR - 3.Sayfa
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