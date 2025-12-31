Haberler

Vali Aktaş, uygulama noktalarını ziyaret etti

Uşak Valisi Naci Aktaş, yeni yıl öncesinde polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek, görevdeki personelin yeni yılını kutladı ve güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, yeni yıl dolayısıyla 7/24 kesintisiz hizmet veren polis ve jandarma uygulamalarını ziyaret etti.

İlk olarak Vali Naci Aktaş, Ankara-Uşak karayolu üzerinde bulunan polis trafik uygulama noktasını ziyaret etti. Burada görevli polis ekipleri ve yolculuk yapan vatandaşlarla bir araya gelen Vali Aktaş, yeni yıl dileklerinde bulundu.

Daha sonra Jandarma Uygulama Noktası'nı ziyaret eden Vali Aktaş, görev başındaki jandarma personelinin de yeni yılını kutladı. Ziyaret kapsamında Cumhuriyet Mahallesi Atapark Meydan'ında bulunan uygulama noktasına geçen Vali Aktaş, burada görev yapan personelle sohbet etti.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Aktaş; "Vatandaşlarımızın yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla tüm planlamalar yapıldı ve her alanda hizmet tedbirler alındı. Jandarma ve emniyet ekiplerimizce il genelinde güvenlik anlamında tüm tedbirler alındı. İl genelinde 55 uygulama noktasında bin 442 jandarma ve emniyet personelimiz görevinin başındadır. Ben bu vesileyle yeni yılın ülkemize birlik, beraberlik ve esenlik getirmesini diliyor, tüm hemşerilerime sağlıklı, huzurlu ve bereketli yıllar diliyorum. Görevi başında olan, nöbette olan tüm mesai arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyaret kapsamında Vali Aktaş'ı İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç da eşlik etti. - UŞAK

