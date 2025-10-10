Uşak Valisi Naci Aktaş'tan Güvenlik Değerlendirmesi

Uşak Valisi Naci Aktaş, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme toplantısında, 1 Eylül ile 30 Eylül tarihleri arasındaki asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konuları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında il genelindeki güvenlik değerlendirme verilerini vatandaşlar ile paylaştı. İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç ile birlikte Uşak'taki kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Aktaş, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.

1 Eylül-30 Eylül 2025 tarihleri arasında kişilere karşı işlenen suçlarda 337 ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 45 olay meydana geldi. Bu olaylarda aydınlatma oranları kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 99,7 olurken, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 77,8 oldu. Bu çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezası olan 130 aranan kişi yakalanırken, ifade için aranan 303 şahıs hakkında işlem yapıldığını belirtti. Yakalanan şahıslardan 0 ile 5 yıl arası kesinleşmiş cezası olanların sayısı 115 şahıs olurken, 5 ile 10 yıl arası 10 şahıs ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahsın olduğu belirtti.

Eylül ayında ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda 6 kurusıkı tabanca, 12 tabanca ve 12 av tüfeği olmak üzere toplam 30 silah ele geçirildi, ele geçirilen silahlarla ilgili 40 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Uşak'ta 57 bin 461 araç sorgulandı

Vali Aktaş, sorgulanan araçlar hakkında bilgi vererek, toplamda 57 bin 461 araç sorgulandığını, bu araçlardan 9 bin 110 araca işlem yapıldığını belirtti. Vali Aktaş, yapılan denetimler kapsamında 146 adet ticari taksi denetimi ve 776 adet servis aracına denetim yapıldığını söyleyerek bu kapsamda ticari taksilerde 26 araca, servis araçlarında ise 37 araca işlem yapıldığını belirtti.

Uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında İmal, ticaret ve kullanıcılarla mücadele başta olmak üzere 2 koldan çalışma yürüttüklerini söyleyen Vali Aktaş, Uyuşturucu imal ve ticaret konusunda 31 operasyon yaptık. Kullanıcılar ile ilgili olayların sayısı ise 41 oldu. Bu operasyonlarda 424 gram esrar, 70 gram metamfetamin, 66 gram bonzai, 1 bin 662 adet sentetik ecza ve 735 adet ecstasy hap yakalandı. Operasyonlar neticesinde yakalanan şüpheli şahıslardan 24 kişi tutuklanırken, 69 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Toplanan hiçbir köpeğe ötanazi yapılmadığı aktaran Vali Aktaş; "1 Mart'tan bu yana 3 bin 750 sahipsiz köpek sokaklardan toplandı. Bu topladığımız hayvanların 1600'ünü kısırlaştırdık, 1600'üne aşı yaptık. 175 köpek sahiplendirildi. Topladığımız hayvanların hiçbirine ötenazi yapmadık. Sıfır ötenazi. Bunun haricinde köylerde fiiliyatta sahipli olup, resmiyete sahibi olmayan köpekleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce tespit ettik. Bu şekilde tespit ettiğimiz 850 köpeği çiplendirmek suretiyle resmi anlamda sahiplendirdik. Bugün itibariyle kent genelinde yüzde 93 oranında toplama, çiplendirme ve sahiplendirme işlemleri yapıldı. İl genelinde 500 ile 1000 arasında sahipsiz sokak köpeği kaldığını değerlendiriyoruz. İnşallah onu da yüzde 100'e ulaştıracağız. İnanıyorum ki, yıl sonuna kadar bu konu ilimizin gündeminden kalkacak" dedi.