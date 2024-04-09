Uşak Valisi iftarlık kumanya dağıttı

Uşak Valisi Turan Ergün, trafik denetimlerine katılarak, iftar saatinde seyahat eden vatandaşlara iftarlık kumanya dağıttı.

Ankara- Uşak kara yolundaki trafik denetimin katılan Uşak Valisi Turan Ergün'ün yanı sıra Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'de katıldı. Vali Ergün, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, bayramlarını tebrik ederken, iftar saatinde seyahat eden vatandaşlara iftarlık kumanya dağıttı. Burada Yaşam Tüneli'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Mart ayına ilişkin güncel asayiş verileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Tüm vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulunan Vali Ergün, Pazar günü D-300 kara yolunda trafik yoğunluğu oluşmasını beklediklerini belirterek, "Hem bayram tatili, hem eğitim öğretim yılının kısa ara tatili aynı döneme denk geldiği için dönüş yolunda önemli bir yoğunluk olacağını hesaplıyoruz. Bu sebeple özellikle İzmir-Ankara yolunun, İzmir'den Ankara istikametine tek yönlü olmak üzere 14 Nisan Pazar Günü 05.00'dan, 15 Nisan Pazartesi günü 05.00'a kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrine yasaklamış bulunuyoruz. Bu tabi İzmir'den Ankara'ya kadar geçerli bir yasak. Diğer iller kendi il sınırları içerisindeki yasaklamaları aldıkları için ya da alacakları için biz sadece Uşak ile ilgili kısımlarını burada ifade ediyoruz." dedi.

Vali Ergün sözlerine herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için tüm tedbirlerin alındığı belirterek, Ramazan Bayramı boyunca 81 uygulama noktasında 295 ekip ve 1202 personelin görev alacağını aktardı. Öte yandan Vali Ergün açıklamalarının ardından uygulama noktasında görevli polislerle iftar yaptı. - UŞAK