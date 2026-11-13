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Uşak Ulubey'de sobadan zehirlendiği değerlendirilen 74 yaşındaki kadın öldü

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Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı İnay köyünde evinde fenalaşmış halde bulunan 74 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendirilen kadının kesin ölüm nedeni otopsi sonrası kesinleşecek.

Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı İnay köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen 74 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı İnay köyünde meydana geliyor. Edinilen bilgilere göre, Hayriye Kavaklı'dan (74) bir süre haber alamayan yakınları, kontrol etmek amacıyla evine gitti. Kavaklı'yı evde fenalaşmış halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince ilk olarak Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavaklı, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Kavaklı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendirilen Kavaklı'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra kesinleşeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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