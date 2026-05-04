Uşak'taki zincirleme trafik kazası Kütahya'yı yasa boğdu

Uşak'ta dün gece meydana gelen ve Kütahyalı avukat Mustafa Özlüer, eşi Tuğba Özlüer ve çocukları Selin ile Nil Özlüer'in hayatlarını kaybettiği trafik kazası kentte büyük bir üzüntü yaşattı.

Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkiinde meydana gelen kazada karşı şeride geçen bir tırın, aralarında Anadolu Turizm'e ait yolcu otobüsünün de bulunduğu toplam 6 araca çarpması sonucu 17 kişi yaralanmıştı.

Kazada, 43 AV 545 plakalı cipteki sürücü Mustafa Özlüer (37), eşi Tuğba Özlüer (35) ile çocukları Selin Özlüer (1) ve Nil Özlüer'in (6) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kütahya Barosu, Simav ilçesi avukatlarından Mustafa Özlüer, eşi ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, "Baromuz Simav ilçesi avukatlarından Mustafa Özlüer, eşi Tuğba Özlüer ve çocukları Selin ile Nil Özlüer'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Özlüer ailesine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Özlüer ailesinin cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Simav ilçesinde toprağa verileceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
