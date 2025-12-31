Haberler

Uşak'ta yılbaşı öncesi jandarma içki kaçakçılarına darbe

Uşak İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte yürüttüğü operasyonda, sahte alkol üretimi yapan bir şahsın evinde büyük miktarda kaçak alkol ele geçirdi.

Yılbaşı öncesinde Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ve sahte alkollü içkiyle mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan kaçak ve sahte alkollü içki ile ilgi çalışmalar doğrultusunda, Uşak'ta 69 yaşındaki M.Ö. isimli şahsın ikametinde adli arama gerçekleştirildi.

Yılbaşında piyasaya sürmek için sahte alkol yapıldığı tespit edilen M.Ö.'nün adresinde yapılan aramalarda; 14 litre etil alkol, 12 litre el yapımı rakı, 8 litre el yapımı viski, 1 adet POS cihazı, 4 adet aroma verici madde, 1 adet alkolmetre ölçüm derecesi, 1 adet ölçü kabı, 1 adet enjeksiyon, 19 adet çeşitli ebatlarda boş alkol şişesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkolle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
