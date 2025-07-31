Uşak'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

Uşak'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama
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Uşak Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 27 bin 524 adet sentetik ecza ele geçirirken, 1 şahıs tutuklandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan planlı, takip ve projeli çalışmalar kapsamında yapılan operasyonunda, 27 bin 524 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Yapılan operasyonda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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