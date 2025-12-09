Uşak'ta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Uşak'ta bir eve yapılan uyuşturucu operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 bin 549 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 36 adet sentetik ecza ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında evde bulunan V.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli V.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK