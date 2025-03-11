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Uşak'ta Üç Evi Kül Eden Yangın Kontrol Altına Alındı

Uşak'ta Üç Evi Kül Eden Yangın Kontrol Altına Alındı
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Uşak'ın Banaz ilçesindeki Alaba köyünde bir evde başlayan yangın, iki eve daha sıçrayarak üç evin kullanılmaz hale gelmesine yol açtı. İtfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Alaba köyündeki bir evde başlayıp yanında bulunan 2 eve sıçrayan yangın ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Alaba köyünde M.Ç'ye ait tek katlı bir evde henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri, jandarma, itfaiye ekipleri ve arazöz sevk edildi. Ekipler kısa sürede bölgeye intikal ederken, yangının hızla büyümesi sonucu yanında bulunan 2 eve daha sıçradı. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonrası yangın söndürürken 3 ev ise yangında kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken yangında zarar gören 1 evin kullanılmayan bina olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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