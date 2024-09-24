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Uşak'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

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Uşak'ta meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucu bir anne ve oğlu hayatını kaybederken, baba ve diğer sürücü ağır yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 ağır yaralı

UŞAK - Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu anne ve oğul hayatını kaybederken baba ve diğer otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Uşak-Ulubey karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak'tan Ulubey istikametine ilerlemekte olan Seyit Korkmaz idaresindeki 59 LN 171 plakalı otomobil karşı şeritten gelen E.Ç.K. yönetimindeki 64 EG 727 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince 64 EG 727 plakalı otomobil sürücüsü ile 59 LN 171 plakalı otomobil sürücüsü Seyit Korkmaz ve aynı otomobilde bulunan anne Fatma Korkmaz ve baba T. Korkmaz çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Seyit Korkmaz kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, anne Fatma Korkmaz ise kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, T. Korkmaz'ın durumun hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, diğer otomobil sürücüsünün ise sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER AKKOYUN - 3.Sayfa

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