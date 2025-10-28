Haberler

Uşak’ta Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Uşak’ta Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Banaz ilçesinde tırın yan yatması sonucu sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Uşak'ta tırın yan yatması sonucu, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.C. (52) idaresindeki 42 AZG 47 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan sürücü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 364.000 dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'dan (@mudiatrading) ona ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!

Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altay tankı sahaya iniyor! Türk mühendislerden vurucu güç

Altay tankı sahaya iniyor! Türk mühendislerden vurucu güç
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu

Yılbaşı sahnesi cep yakıyor! Tek gecede kazanacağı rakam belli oldu
Aileye bir darbe daha! Kan tüccarları 'Minguzzi' isminin patentini aldı

Minguzzi ailesine bir darbe daha! Kan tüccarları sonunda bunu da yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.