Uşak’ta Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde tırın yan yatması sonucu sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.C. (52) idaresindeki 42 AZG 47 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan sürücü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK