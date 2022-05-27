Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu! İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor - Haberler

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Olay yerinden gelen ilk görüntüler şu şekilde: