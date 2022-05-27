Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu! İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor - Haberler

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Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu! İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor

AA - 3. Sayfa
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Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Olay yerinden gelen ilk görüntüler şu şekilde:

Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı

Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı

Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı

AA / Mehmet Çalık - 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Yangın, Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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