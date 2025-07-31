Uşak'ta Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 1 Gözaltı

Uşak'ta Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 1 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak ilinde düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinden bir adrese yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 48 adet tabanca parçası, 5 adet tabanca gövdesi, 4 adet tabanca sürgüsü, 8 adet tabanca şarjörü, 24 adet fişek, 10 adet tabanca tamiratında kullanılan eye, 3 adet matkap, el mengenesi, deli aparatı ve 25 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı

Kadınlarla zorla birlikte olduğunu anlattı, hemen evinden alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz ayı doğum destekleri hesaplara geçiyor! Bakan Göktaş duyurdu

Annelere 5 bin TL destek bugün hesaplara yatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.