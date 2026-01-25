Haberler

Uşak'ta parkta erkek cesedi bulundu

Uşak'ta parkta erkek cesedi bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Kurtuluş Mahallesi'nde bir parkta yerde yatan bir şahıs vatandaşlar tarafından ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin Ali Keskin olduğu ve başında yaralanmalar bulunduğu öğrenildi. Keskin'in cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Kurtuluş Mahallesi'nde bir şahıs park içerisinde ölü bulundu.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan millet bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park içerisinde duvarın kenarında bir şahsın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin kimlik tespit çalışmasında, hayatını kaybeden kişinin Ali Keskin (53) olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde Keskin'in baş bölgesinde yaralanmaların bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından Ali Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti

17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
THY'nin 50 yıl önce düşen uçağının enkazından yeni parçalar bulundu

THY'nin düşen uçağının enkazında yeni parçalar bulundu
Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı

Yok artık Okan Buruk! 3-1'lik maçtan sonra tarihe geçti