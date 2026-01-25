Uşak'ta parkta erkek cesedi bulundu

Uşak'ın Kurtuluş Mahallesi'nde bir şahıs park içerisinde ölü bulundu.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan millet bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park içerisinde duvarın kenarında bir şahsın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin kimlik tespit çalışmasında, hayatını kaybeden kişinin Ali Keskin (53) olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde Keskin'in baş bölgesinde yaralanmaların bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından Ali Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - UŞAK