Uşak'ta Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Uşak'ta ormanlık alanda başlayan yangına müdahale karadan ve havadan devam ediyor.

Yangın, Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızılcaören ve Kuşdemir köyü arasında henüz sebebini belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arazözler, itfaiye ve helikopter sevk edildi. Yangını söndürmek için ekipler müdahale ediyor. - UŞAK