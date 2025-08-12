Uşak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Uşak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kısmen kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alındı.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Yenice ve Paşacık köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan ise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye 17 arazöz, 3 iş makinesi, 12 ilk müdahale aracı, 1 uçak, 7 helikopter ve 115 personel sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı.

Havanın kararmasının ardından hava müdahalesi sona ererken, karadan ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - UŞAK

