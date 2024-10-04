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Uşak'ta İnşaatta Bulunan Ceset Şoku

Uşak'ta İnşaatta Bulunan Ceset Şoku
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Uşak'ın Banaz ilçesinde inşaat halindeki bir binada çalışan işçiler, 60 yaşındaki Fikret Yılmaz'ın cesediyle karşılaştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yılmaz'ın kesin ölüm sebebi otopsi ile belirlenecek.

Uşak'ın Banaz ilçesinde inşaat halindeki bir binaya çalışmaya gelen işçiler, yaşlı bir erkeğe ait ceset ile karşılaştı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı 31 Ağustos Mahallesi'nde bulunan bir inşaat halindeki binaya çalışmak için gelen işçiler, 60 yaşındaki Fikret Yılmaz'ın inşaat içeresinde hareketsiz bir vaziyette olduğunu gördüler.

İnşaat işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekiplerce yapılan ilk incelemenin ardından Yılmaz'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Fikret Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, Yılmaz'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Fikret Yılmaz Güvenlik Olaylar 3-sayfa Otopsi İnşaat Yaşam Polis Banaz

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