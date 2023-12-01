Uşak'ta iki hafif ticari araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari araç çarpıştı ve 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kazada araçlar takla atarak şarampole devrildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak-Afyonkarahisar yolu Banaz ilçesine bağlı Paşacık köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B.S (50) idaresindeki 06 BEY 384 plakalı hafif ticari araç ile A.Y (50) kontrolündeki 60 ZM 395 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlar takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince 06 BEY 384 plakalı araçta bulunan sürücü A.B.S. yolcu olarak bulunan N.S., G.S., R.S., İ.A., H.G. ve H.Y. ile 60 ZM 395 plakalı araçta yolcu olarak bulunan O.Y. çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan R.S.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK