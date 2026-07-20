Uşak'ta iki hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 3 yaralı

Uşak'ta iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Güney Çevre Yolu Yeşil Karağaç Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.K. (64) yönetimindeki 64 ACJ 379 plakalı hafif ticari araç ile H.İ. (41) idaresindeki 64 DZ 629 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Y.İ. (36), K.İ. (13) ve E.İ. (5) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı