Haberler

Uşak'ta iki hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak Güney Çevre Yolu'nda iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Güney Çevre Yolu Yeşil Karağaç Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.K. (64) yönetimindeki 64 ACJ 379 plakalı hafif ticari araç ile H.İ. (41) idaresindeki 64 DZ 629 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Y.İ. (36), K.İ. (13) ve E.İ. (5) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nın devre arası yıldızlar geçidine sahne oldu

Herkes bu anları konuşuyor! Şovlarıyla tüm dünyayı salladılar
İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi
Alanya'da arızayı gidermeye çalışan 22 yaşındaki işçi elektrik akımına kapıldı

Gelen o ihbar sonu oldu! Genç işçiden hayatının baharında acı haber

Samsun'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp

Denizde can pazarı! Bir aile paramparça oldu
Rusya, Karadeniz'de yük gemisini vurdu: 5 ölü, 5 kişiden haber alınamıyor

Karadeniz karıştı! 5 ölü, 5 kişiden haber alınamıyor
Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı

Ünlü oyuncu diplomasını aldı, ilk tebrik eden eşi oldu

Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil