Uşak'ta Elyaf Üretimi Yapan Fabrikada Yangın Çıktı

Uşak'ta elyaf üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Uşak Organize Sanayi Bölgesi 105. Cadde'deki . Elyaf üretimi yapan fabrikada çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Öte yandan yangında yaralanan olmazken, fabrikanın bir bölümünde hasar oluştu. - UŞAK