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Uşak'ta Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Uşak'ta Cinayet Zanlısı Tutuklandı
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Uşak'ta bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada yaşandı.

Uşak'ta cinayet zanlısı tutuklandı

UŞAK - Uşak'ta bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Uşak merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi Çakaloz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A.T. ile Tolga Babacan arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikiside bıçakla yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Babacan ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Babacan'a burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan B.A.T. polis ekiplerin çalışması sonrası yaralı olarak yakalanırken, kentteki özel hastanesinde yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER AKKOYUN - 3.Sayfa
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