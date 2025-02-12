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Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü

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Uşak'ta babasını bıçaklayarak ölümüne neden olan Tolga Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tolga Y., ifadesinde Mehdi olduğunu, babasını da din düşmanı olduğu için bıçakladığını öne sürerek pişman olmadığı söyledi.

Uşak'ta merkez ilçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir binada dün taşınmak için evde eşyaları toparladıkları sırada Tolga Y., babası Zeki Y.'yi bıçakla yaraladı.

Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince baba Zeki Y., ağır yaralı olarak Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeki Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü

TUTUKLANDI

Olay yerinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü

MEHDİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Öte yandan, Tolga Y. ifadesinde Mehdi olduğunu, babasını da din düşmanı olduğu için bıçakladığını öne sürerek pişman olmadığı söyledi.

Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü

Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAdam Bey:

işte siyasal islam’ın meyveleri. halka zarar dinden çıkmış siyasal islamcı olmuş kişilerdir.

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Haber Yorumlarıkadirozerr:

çok tehlkeli işler son zamnlrda gassldı mehtydi baya çıkmya başldı

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Haber YorumlarıVEFA:

Her yer yobaz, her yer bağnaz. Güzelim ülkem ne günlere kaldın!

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Adam babasını öldürmüş mehdiliğini haber yapıyorsunuz meczubun. Bu kafa ile tanrıyım bile diyebilir

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Birileri çıkıp neden ben Deccalim demiyor? :DDDD :'DDDD :'DDD

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

sorun eğitim sisteminde bir insana ilk ogretilecek sey bilim matematik degil namaz da degil ahlaki kurallardir hayatin dogru yanlışlarıdir ki insanlar neyin dogru neyin yanlis olduguni bilsinler boylece dogru ve yanlışı ayirt etsinler de boyle sacmaliklar cinayetler ahlaksizliklar hırsızlıklar yasanmasin suan herseyde hakki oldugunj dusunen onlarca insan var suanki egitim sistemi oyun eglence uzerine agirlik verilmiş sekilde oluşturulmuş okullar sanat yeri de film yeri de degil oyun eglence yeri de degil

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