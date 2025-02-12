Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü

Uşak'ta merkez ilçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir binada dün taşınmak için evde eşyaları toparladıkları sırada Tolga Y., babası Zeki Y.'yi bıçakla yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince baba Zeki Y., ağır yaralı olarak Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeki Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olay yerinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEHDİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Öte yandan, Tolga Y. ifadesinde Mehdi olduğunu, babasını da din düşmanı olduğu için bıçakladığını öne sürerek pişman olmadığı söyledi.