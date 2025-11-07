Uşak'ta Asayiş ve Güvenlik Değerlendirmesi: Ekim Ayı Raporu Açıklandı

Uşak Valisi Naci Aktaş, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme toplantısında, 1 Ekim ile 31 Ekim tarihleri arasındaki asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konuları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında il genelindeki güvenlik değerlendirme verilerini vatandaşlar ile paylaştı. İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç ile birlikte Uşak'taki kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Aktaş, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.

1 Ekim-31 Ekim 2025 tarihleri arasında kişilere karşı işlenen suçlarda 349 ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 52 olay meydana geldi. Bu olaylarda aydınlatma oranları kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 99,7 olurken, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 71,2 oldu. Bu çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezası olan 179 aranan kişi yakalanırken, ifade için aranan 375 şahıs hakkında işlem yapıldığını belirtti. Yakalanan şahıslardan 0 ile 5 yıl arası kesinleşmiş cezası olanların sayısı 141 şahıs olurken, 5 ile 10 yıl arası 25 şahıs ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 şahsın olduğu belirtti.

Ekim ayında ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda 14 kurusıkı tabanca, 73 tabanca ve 19 av tüfeği olmak üzere toplam 106 silah ele geçirildi, ele geçirilen silahlarla ilgili 31 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Uşak'ta 56 bin 970 araç sorgulandı

Vali Aktaş, sorgulanan araçlar hakkında bilgi vererek, toplamda 56 bin 970 araç sorgulandığını, bu araçlardan 9 bin 590 araca işlem yapıldığını belirtti. Vali Aktaş, yapılan denetimler kapsamında 228 adet ticari taksi denetimi ve 328 adet servis aracına denetim yapıldığını söyleyerek bu kapsamda ticari taksilerde 28 araca, servis araçlarında ise 39 araca işlem yapıldığını belirterek, 'Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında da okul ve çevresinde denetimlerin aralıksız süreceğini aktardı.

Uyuşturucu operasyonlarında 35 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında İmal, ticaret ve kullanıcılarla mücadele başta olmak üzere 2 koldan çalışma yürüttüklerini söyleyen Vali Aktaş, Uyuşturucu imal ve ticaret konusunda 34 operasyon yaptık. Kullanıcılar ile ilgili olayların sayısı ise 63 oldu. Bu operasyonlarda 25 kilo 549 gram esrar, 2 bin 825 gram metamfetamin, 80 gram bonzai, 4 bin 264 adet sentetik ecza ve 11 adet ecstasy hap yakalandı. Operasyonlar neticesinde yakalanan şüpheli şahıslardan 35 kişi tutuklanırken, 95 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Vali Aktaş sözlerine şöyle devam etti; "Evlatlarımızın geleceğini karartan, sokaklarımızı ve mahallelerimizi uyuşturucu, kaçakçılık ve diğer zararlı unsurlarla kirleten yapılara kesinlikle müsaade etmiyoruz, bundan sonra da asla etmeyeceğiz." dedi.