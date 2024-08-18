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Uşak'ın Eşme ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor

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Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar yayıldı. Yangın bölgesine yakın yerleşim yerlerinde tahliye işlemi gerçekleştirildi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereli köyünde henüz belirlenemeyen nedenle dün öğlen saatlerinde otluk alanda çıkıp ormanlık ve meşelik alana sıçradı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Manisa'nın Sarıgöl ilçesi sınırlarına kadar büyüdü.

Yangına dün akşam saatleri itibarıyla karadan müdahale devam ederken, havanın aydınlanmasıyla 4 helikopterle beraber havadan da müdahale devam ediyor.

Yangın bölgesine yakın yerleşim yerlerinden Dereli köyü ve Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde bulunan 21 hane tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangın bölgesinde incelemelerde bulunurken, burada gazetecilere yaptığı açıklamada yangına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını dile getirdi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Sarıgöl Manisa Dünya Eşme Çevre Acil Durum Doğa 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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