Uşak'ın Eşme ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor

Uşak'ın Eşme ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereli köyünde henüz belirlenemeyen nedenle dün öğlen saatlerinde otluk alanda çıkıp ormanlık ve meşelik alana sıçradı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Manisa'nın Sarıgöl ilçesi sınırlarına kadar büyüdü.

Yangına dün akşam saatleri itibarıyla karadan müdahale devam ederken, havanın aydınlanmasıyla 4 helikopterle beraber havadan da müdahale devam ediyor.

Yangın bölgesine yakın yerleşim yerlerinden Dereli köyü ve Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde bulunan 21 hane tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangın bölgesinde incelemelerde bulunurken, burada gazetecilere yaptığı açıklamada yangına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını dile getirdi. - UŞAK