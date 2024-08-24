Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan yangınlara havadan ve karadan destek devam ediyor

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki farklı noktada çıkan yangınlara havadan ve karadan destek devam ediyor.

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Davutlar ve Narıncalı köyleri mevkinde henüz sebebi belirlenemeyen nedenle meşelik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye, iş makinesi, 6 helikopter ve 4 uçak ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Öte yandan akşam saatlerinde havanın kararması nedeniyle helikopter ve uçak müdahalesi sonlanırken, yangın kontrol altına alınabilmek için karadan müdahale ise devam ediyor. - UŞAK