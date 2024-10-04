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Uruguaylı Hırsız Fatih'te Tutuklandı

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Fatih'teki bir otelde sandalyelere asılı çantaları çalan Uruguaylı hırsız, güvenlik kameraları tarafından yakalandı. Hakkında daha önce kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Fatih'te bulunan bir otelde sandalyeleri mesken tutan ve sandalyelere asılı çantaların içinde bulunan para, döviz ve cep telefonu çalan Uruguaylı hırsız yakalandı. Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilirken, gerçekleşen hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Uruguaylı hırsız daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 24 Eylül ve 25 Eylül tarihlerinde Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 gün içerisinde polis ekiplerine yapılan şikayet başvuruları üzerine ekipler çalışma başlattı. Söz konusu olayın gerçekleştiği otelde güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler şahsın kimliğini tespit etti. Şüphelinin Uruguay uyruklu Hector A.B., olduğu öğrenildi. Yapılan operasyon sonrası şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık anları kamerada

Şüphelinin gerçekleştirdiği hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 25 Eylül 2024 tarihinde Fatih'te bir otel içinde görüntülenen şüphelinin, kahvaltı almak için çantasını masaya bırakan Cezayirli F.Z.İ.'nin içinde 70 bin 500 Cezayir parası, bin 175 Euro ve cep telefonu bulunduğu çantasının çaldığı görüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin yine 24 Eylül 2024 tarihinde yine aynı otelde gerçekleşen hırsızlık olayında Macaristan uyruklu turist B.K.'nin otel içerisinde 100 bin Macar parası, 3 bin Euro, 4 bin lira ve cep telefonunun çalınma olayının faili olduğu öğrenildi.

Firari hırsız cezaevine gönderildi

Urugaylı hırsızın daha önce Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Firari hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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