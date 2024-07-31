Üye Girişi
Haberler

Ünye'de trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede yaşam mücadelesini kaybeden motosiklet sürücüsü İsmail Coşkun'un cenazesi düzenlenen törenle defnedildi. Kazaya tepki gösteren Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği, bilinçsiz ve alkollü sürücülerin neden olduğu acıların son bulmasını istedi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı.

28 Temmuz Pazar gece 00.15'te iki otomobil ve motosikletin karıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Coşkun kaldırıldığı hastanede 3 günlük süren yaşam mücadelesini kaybetti. 3 çocuk babası Coşkun'un cenazesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan 100'üncü Yıl Camisi'ne getirildi.

Hayatını kaybeden İsmail Coşkun'un babası Şaban Coşkun ayakta durmakta güçlük çekerken, eşi ve 3 çocuğu tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Cenazeye çok sayıda motokurye katılırken, Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği ise yaşanan olaya tepki gösterdi.

Cenazede konuşan Samsun Motosikletli Kuryeler Dernek Başkanı Aydın Artan, "Pazar günü akşamı elim bir kaza sonucu Atatürk Mahallesi'nde 1,63 promil bir alkollü sürücü iş arkadaşımızın ölmesine neden oldu. Biz bu yaşanan olaydan dolayı buradayız. Bizler de kaza bölgesinin sıkıntılı bir kavşak olduğunu öğrendik. Bu acılar bir ilk değil, son da olmayacak. Bilinçsiz, alkollü ve ehliyetsiz sürücüler nedeniyle canımızdan oluyoruz. Geride ailesini, eşini ve çocuklarını bıraktı. Bizim kaportamız üzerimizdeki yeleğimizdir. Gerekli süreci avukatımız takip ediyor" dedi.

Hayatını kaybeden İsmail Coşkun'un babası Şaban Coşkun, "Acımız çok büyük ve kesinlikle alkollü araç kullanımına karşıyım. Ehliyetsiz sürücü olmaz. Alkollüysen git başka yerde işini gücünü hallet. Üç çocuğunu yetim ve bir dul bıraktı. Bu acıların son bulmasını istiyorum. Avukatımız bunun takibindedir. Bütün kuryelerimiz ekmek peşindedir. Herkesin bir geçim kaynağı var ve bu kardeşlerimizin de bu ekmek kavgası budur" diye konuştu.

Ailenin avukatı Arslan Bolat ise, "Zaten motosikletler trafikte üvey evlat muamelesi görüyor. Buradaki kazalarda evsiz, işsiz, ailesiz, babasız, çocuksuz kalanlar var. Bu olayın ilk aşamasında İsmail Coşkun daha hayattayken ve kusur raporu ortaya çıkmamışken kişi serbest bırakıldı. Biz savcılığa dilekçemizi verdik ve tutuklanması için takibini yapıyoruz. Bu trafikte bir kaza değil cinayettir" şeklinde konuştu.

3 çocuk babası Coşkun'un cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Döşemedibi Mahallesi kabristanına defnedildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsmail Coşkun Motosiklet Samsun trafik Ordu Ünye Acil Durum Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

 İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Bakmadan Geçme

Haniye nasıl öldü, kim öldürdü? Haniye'ye kim suikast yaptı, neden öldürüldü? Fenerbahçe Lille ilk maç ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe Lille ilk maç kimin stadında, İstanbul'da mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 31 Temmuz Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Haniye kimdir? İsmail Haniye nereli, kaç yaşında öldürüldü? 1 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? MasterChef 17. yarışmacı kim oldu? 31 Temmuz ana kadroya kim girdi? 1 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Güngören, Maltepe, Şişli 1 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? 4N1K 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 4N1K 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bergama, Karabağlar 1 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Arog filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Arog filmi ne zaman, nerede çekildi? Dinazor Avı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dinazor Avı filmi ne zaman, nerede çekildi? Berlin Kaplanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Berlin Kaplanı filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, İmamoğlu, Saimbeyli 1 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi!
Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title