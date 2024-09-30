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Ünye'de Motosiklet Kazasında Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Ünye'de Motosiklet Kazasında Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 16 yaşındaki Burak Yılmaz hayatını kaybetti, arkadaşı Muhammet Kenet ağır yaralandı. Kazanın detayları ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında lise son sınıf öğrencisi hayatını kaybetti, arkadaşı ağır yaralandı.

Kaza, Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Yılmaz (16) idaresindeki 28 ACR 908 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce yol kenarındaki tabelaya, ardından yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Burak Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette bulunan arkadaşı Muhammet Kenet (16) ise ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının hastanedeki ilk müdahalesi sonrası Samsun'a sevk edildiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencileri olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Burak Yılmaz Motosiklet 3-sayfa Eğitim ordu Ünye

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