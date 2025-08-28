Ünye'de Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Ünye'de Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Haberler
Ordu'nun Ünye ilçesinde, 41 yaşındaki polis memuru Abidin İşçiler, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan İşçiler, Tekkeköy'de cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 41 yaşındaki polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Akkuş İlçe Emniyet Amirliği personeli Samsun nüfusuna kayıtlı Abidin İşçiler (41), Ünye'deki evinde gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru İşçiler'in Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğünde yaklaşık 4 yıl görev yaptığı ve atama sonrası Akkuş İlçe Emniyet Amirliğinde görevlendirildiği bildirildi

Evli ve 3 çocuk babası İşçiler, yarın memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenleyecek cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
