7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Bebek'teki "Club House" isimli mekanın işletmecisi Menderes Utku ile sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun da aralarında olduğu 7 kişi tutuklandı.

CLUB HOUSE'UN İŞLETMECİSİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Dün, ünlülerin uğrak noktası olarak bilinen Bebek'teki "Club House" isimli mekana yapılan operasyonda gözaltına alınan işletmeci Menderes Utku tutuklandı.

SİMGE BARANKOĞLU DAHİL 6 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Ayrıca bir diğer operasyonda ise fenomenler Simge Barankoğlu ile Taha Özer'in yanı sıra Eda Alboya, Ebru Arman, Arif İskilip, Heves Güzel isimli şüpheliler gözaltına alındı. 6 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CLOB HOUSE'A OPERASYON

Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtinde yer alan ve ünlülerin uğrak noktası olarak bilinen 'ClubHouse' isimli mekana narkotik polislerince baskın düzenlenmişti. Operasyona 100 polis ile 5 K-9 narkotik arama köpeğinin katıldığı öğrenilmişti.

Polis ekipleri tarafından içerde bulunanlara Genel Bilgi Taraması (GBT) sorguları yapıldı. Mekana giriş ve çıkışlar da bir süre yasaklandı. Operasyon düzenlenen sosyal kulüpte spor salonu ve restoran bulunuyor.

"BEBEK OTEL İLE AYNI ORTAKLARA AİT" İDDİASI

Öte yandan, söz konusu mekanın aynı soruşturma kapsamında daha önce operasyon düzenlenen ve mahkeme kararıyla mühürlenen ünlü Bebek Otel'in ortaklarına ait olduğu iddia edilmişti.

BEBEK OTEL SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gece kulüpleri ile Bebek Otel'de de arama yapılmıştı.

Ünlü isimlerin Bebek Otel'e farklı isimlerle kayıtlarının yapıldığı, gruplar halinde üst katlardaki VIP bölümlere çıktıkları ve uyuşturucu kullandıkları, ayrıca otele giriş yapan müşterilerin üstünün aranmadığı, herhangi bir X-ray cihazının olmadığı da iddialar arasında yer almıştı.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın da aralarında olduğu 19 şüpheli daha önce yapılan operasyonda tutuklanırken, söz konusu operasyonda ise Can Yaman'ın yanı sıra 6 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Yaman, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve ve Ceren Alper'in tutuklanmasına, Burak Fahri Yön, Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel'in ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmişti.

SİMGE BARANKOĞLU'NUN TUTUKLANDIĞI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 6 şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhuş için yer ve imkan sağlamak' ve 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme, kolaylaştırma' suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda Simge Barankoğlu, Heves Güzel, Ebru Arman, Eda Alboya, Arif İskilip ile Taha Özer gözaltına alınmıştı. Öte yandan Güzel'in Antalya'daki evinde sentetik uyuşturucu madde ele geçirilmişti.