Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: 19 İsim İfade Verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan haklarında soruşturma başlatılan 19 ünlünün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürerken, Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, "İhbar olduğu yönünde bir bilgi var. Ama ihbarın içeriğinin neye ilişkin olduğu konusunda bir bilgi verilmedi" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler, ifadelerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheliler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları öğrenildi. Ünlülerin yakınları başka ünlüler de destek için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gelerek süreci takip etti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz ise "Genel olarak uyuşturucu madde kullanmadıklarına yönelik beyanlarımız, delillerimiz sabit. Buna ilişkin raporlar da ortaydaydı. Durum bundan ibaret. Bir kez kan ve kıl testi vermeye hazır olduğumuzu da beyan ettik. Bu yeterli görülmezse bir kez daha vermeye hazırız. Dolayısıyla yaşanan şeyin neye ilişkin olduğunu anlayabilmek mümkün değil. Bu bir gözaltı değil. Mevcut bir ifade. Test vermeye gidecekler. İfadeleri tamamlandı zaten, şimdi diğer şüpheliler yönünden ifadeler tamamlanacak. Onları bekliyoruz. Bir kısım ünlüler var. Muhtemelen çıkacaklardır" dedi.

İfade işleminin tamamlanmasının ardından ünlülerin gözaltına alınıp alınmayacaklarına yönelik bir soru üzerine avukat Sevinç Horoz, "Benim müvekkillerim açısından en azından böyle bir şeyin olabileceğini düşünmüyorum. Benim müvekkillerim kan ve idrar testiyle bir saç testleri de temiz geldiği için uyuşturucu madde kullanmadıkları sabit. Yeniden test vermeye hazır olduğumuzu da biz kendimiz ifademizle beyan ettik. İhbar olduğu yönünde bir bilgi var. Ama ihbarın içeriği neye ilişkin olduğu konusunda bir bilgi verilmedi. Çok kısa bir ifadeydi. 3-4 sorudan ibaretti. Herhangi bir somut veri yok elimizde şuan. Gözaltı değil. Mevcut bir ifade olarak. Şu anda ifadelerini tamamladılar. Test için muhtemelen Adli Tıp'a geçecekler. Biz kendimiz talep ettik. Bu hususu özellikle belirtmek istiyorum. Müvekkillerim daha önce de zaten kan, idrar ve saç testi verme konusunda istekli olarak verdiler. Gittiler. Sonuçlarının tamamı temiz geldi. Uyuşturucu madde kullanmadıkları sabit" diye konuştu. - İSTANBUL