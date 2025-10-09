Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Dilan Polat yaşadıklarını anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM VAR

Operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

SERBEST BIRAKILDILAR

19 ünlü isim ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest kalırken; peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. İrem Derici ve Hadise yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Bir diğer açıklama ise Dilan Polat'tan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Polat, "Ne oldu, neden oldu, sabah 7 de neden eve jandarma geldi bilmiyoruz. Henüz 2 hafta dolmadan kıl testimiz temiz gelmişken aynı şekilde suçlama farklı dosyadan şafak operasyonu ile mevcutlu alındık" dedi.

"HAKSIZLIK ÇOK ZOR"

"İnsanın onuru gururu itibarı çok değerlidir. Hepsi zedelendi" diye yazan Polat, şu ifadeleri kullandı: "Ve her seferinde kendimizi aklamak ile uğraştık biz. Kendimizden çok eminiz alnımız ak başımız dik. Vardır devletimizin bildiği boynumuz kıldan ince. Ancak çok üzgünüz lütfen bu testlerin sonuçlarını da böyle bangır bangır haber yapın olur mu? Çocuklarımın psikolojisi bu tarz durumlardan ötürü bozuluyor. Ben hayata tutunmaya çalışan bir anneyim.

Biri çok küçük diğeri ergenlik döneminde çok zorlanıyoruz. Lütfen biraz empati yapın. Haksızlık çok zor. Kendini aklama çabası ise çok daha zor. Sevenlerimize sonsuz sevgiler iyi ki varsınız. Sabırla yeni çıkacak testleri bekleyeceğiz. Oysa ki bugün annemin 24. senesi için evimde Mevlüt okutacaktım. Neye niyet neye kısmet. Hayırlısı. Çocuklarımın psikolojisi için adalet istiyorum."