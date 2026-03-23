16. kattan düşen ünlü yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer'de yapımcı Erol Köse, 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Köse'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı, maddi problemlerinin olduğu ve son günlerde evden çıkmadığı öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 katlı binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin Yapımcı Erol Köse (61) olduğunu ve 16'ıncı kattan düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, Köse'nin düştüğü yerde çalışmalarını gerçekleştirdi. Ünlü yapımcının cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"Ben maddi sıkıntıları olduğunu duydum"

Acı haberi alarak olay yerine gelen şarkıcı Yaşar İpek, "Vallahi şoktayım. Ben burada zaten çok yakın oturuyorum ama Erol ağabeyi 6 yaşımdan beri çok yakın tanıyan biriyim. İnanması çok güç şimdi. Yani şu dünyada intihar edebilecek en son insandı. Aklıma bile gelmezdi. Bilmiyorum şu an şoktayım. Zaten çok sık sık görüyordum ama son bir aydır böyle biraz neşesi düşüktü. Sağlık sorunlarına dair bir şey demiyordu. 'Bir şeyler yapacağız' diye falan sürekli böyle konuşuyordum. İnanılması çok güç gerçekten. Belki biraz da psikolojik rahatsızlık, biraz mesleki deformasyon diyoruz ya hani işte biraz o da var. Ben maddi sıkıntıları olduğunu duyuyordum. Bu dönemde, yani bu problemlerle bile intihar edebilecek karakterde biri değildi Erol ağabey. Çok üzücü bir olay. Müzik eserleri birliklerinde olan haklarını bir hafta önce falan kızına veriyormuş. Kızı da buradaymış galiba şu anda, onu hastaneye götürmüşler" şeklinde konuştu.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

