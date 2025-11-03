Haberler

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme! Beklenen kriminal rapor dosyaya girdi

Güncelleme:
Şarkıcı Güllü’nün, 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında zeminle ilgili hazırlanan kriminal rapor ortaya çıktı. Raporda, numunelerdeki parkelerde kayganlık sağlayıcı herhangi bir maddeye rastlanmadığı bildirildi.

  • Güllü'nün düştüğü zeminde yapılan kimyasal analizde kayganlaştırıcı madde bulunmadı.
  • Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada kriminal rapor dosyaya girdi.
  • Ev içi güvenlik kamera görüntülerinin analizi için TÜBİTAK'a başvuruldu.

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

GÜLLÜ'NÜN PARKELERİNİN KRİMİNAL RAPORU ÇIKTI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün Güllü'nün düştüğü zeminle ilgili hazırladığı rapor ortaya çıktı.

KAYGANLAŞTIRICI MADDEYE RASTLANMADI

Yapılan kimyasal analizde alınan iki örnekte de "arap sabunu" veya "bebek yağının" bulunmadığı, kayganlık sağlayıcı herhangi bir maddeye de rastlanmadığı bildirildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TÜBİTAK'A GÖNDERİLDİ

Öte yandan ev içi güvenlik kamera görüntülerinin analizinin yapılması için ayrıca TÜBİTAK'a da gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA / İHA

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıFaruk Omar:

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıorhan eren:

hiyarlarim var hiyar ticareti yapiyorum hiyar satayim sana

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıDerunum:

Kriptonu skim!

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıVezir Parmagı:

kadını attılar attılar noluyor lan deyip endişe ile gitti en son.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

kızıni saglam sorguya alın. belli bir psikolojiden sonra vicdan yapio itiraf eder

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
