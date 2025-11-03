Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme! Beklenen kriminal rapor dosyaya girdi
Şarkıcı Güllü’nün, 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında zeminle ilgili hazırlanan kriminal rapor ortaya çıktı. Raporda, numunelerdeki parkelerde kayganlık sağlayıcı herhangi bir maddeye rastlanmadığı bildirildi.
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.
GÜLLÜ'NÜN PARKELERİNİN KRİMİNAL RAPORU ÇIKTI
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün Güllü'nün düştüğü zeminle ilgili hazırladığı rapor ortaya çıktı.
KAYGANLAŞTIRICI MADDEYE RASTLANMADI
Yapılan kimyasal analizde alınan iki örnekte de "arap sabunu" veya "bebek yağının" bulunmadığı, kayganlık sağlayıcı herhangi bir maddeye de rastlanmadığı bildirildi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TÜBİTAK'A GÖNDERİLDİ
Öte yandan ev içi güvenlik kamera görüntülerinin analizinin yapılması için ayrıca TÜBİTAK'a da gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA / İHA