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Ünlü Rapçi Diddy'nin Kefalet Talebi Yeniden Reddedildi

Ünlü Rapçi Diddy'nin Kefalet Talebi Yeniden Reddedildi
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ABD'deki mahkeme, rüşvet ve seks ticareti gibi suçlamalarla gözaltında tutulan Sean Combs'un 50 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti. Yargıç, Combs'un tanıklarla iletişimini gizleme çabalarını gerekçe gösterdi.

ABD'de "rüşvet, seks ticareti" gibi farklı suçlamalardan gözaltında tutulan "Diddy" lakaplı ünlü rapçi Sean Combs'un 50 milyon dolar kefaletle serbest bırakılma talebi bir kez daha kez reddedildi.

ABD'de mahkeme, 16 Eylül'den bu yana "rüşvet, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma" suçlamalarıyla New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulan müzik dünyasının önde gelen isimlerinden rapçi Sean Combs'un 50 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılma talebini karara bağladı. Yargıç Arun Subramanian 5 sayfalık yazılı kararında, Combs'un tanıkların ifadelerini etkileyebileceğine dair "ciddi bir risk" bulunduğunu gösteren delilleri ve gözaltındayken dinlemeye takılmamak için para karşılığında diğer mahkumların telefonlarını kullanarak "aranabilecekler" listesinde olmayan kişilerle iletişime geçmesini gerekçe göstererek ev hapsini de içeren kefalet talebini reddetti. Subramanian, Combs'un görüşmelerini gizlemek için hapishane kurallarını ihlal etmeye istekli olmasının, herhangi bir serbest kalma durumunda benzer davranışları engellemeyeceğine dair "güçlü bir kanıt" olduğunu söyledi. Subramanian, Combs'un kefaletle serbest bırakılma şartlarına uyması konusunda güven vermediğini vurguladı.

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Combs'un daha önce yaptığı kefaletle serbest bırakılma talepleri de reddedilmişti.

Eylül ayında gözaltına alınmıştı, 20'den fazla dava açılmıştı

55 yaşındaki ünlü rapçi, "rüşvet, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma" suçlamalarıyla 16 Eylül'den bu yana New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor. Diddy, sektördeki nüfuzunu kullanarak genellikle evinde düzenlediği ve kayıt altına aldığı "freak offs" adlı ünlü partilerinde aralarında reşit olmayanların da bulunduğu erkek ve kadınları cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanıyor. Ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve çok sayıda kayda ulaşılmıştı. Combs hakkında 20'den fazla dava açılmıştı.

Ünlü rapçi hakkındaki davalar 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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