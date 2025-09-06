Ünlü oyuncu Yılmaz Kunt'u, en yakınındaki isim soyup soğana çevirdi
Ünlü oyuncu Yılmaz Kunt, evindeki yabancı uyruklu temizlikçisi tarafından soyuldu. 500 bin TL değerindeki Rolex marka saat ile çekmecede bulunan 20 bin TL'lik parası çalınan Kunt'un şikayeti üzerine söz konusu yabancı uyruklu şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Ünlü oyuncu Yılmaz Kunt, hırsızlık şoku yaşıyor. Polise başvuran Kunt, evinin soyulduğunu,yatak odasında muhafaza ettiği yaklaşık 500 bin TL değerindeki Rolex marka saat ile çekmecede bulunan 20 bin TL'nin kaybolduğunu söyledi.
TEMİZLİKÇİSİ, YILMAZ KUNT'UN 500 BİN LİRALIK SAATİNİ ÇALDI
Kunt polisteki ifadesinde, bir tanıdığı vasıtasıyla temizlik işleri için B.R. isimli yabancı uyruklu kadınla anlaştığını ve saat ile parasını çalan kişinin de bu olduğunu belirtti.
Ekran Haber'de yer alan habere göre, B.R.'nin evden ayrıldığı ve bir daha kendisine ulaşılamadığı belirtildi. Olay sonrası Yılmaz Kunt'un şikâyeti üzerine polis ekipleri B.R. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
