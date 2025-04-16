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Ünlü oyuncu yaşadığı dehşeti anlattı: Beni bıçakla kovaladı, jiletle yaraladı

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Almanya'dan Türkiye'ye dönüş sürecini anlatan oyuncu Orhan Kılıç, bir dönem birlikte olduğu Alman sevgilisinin şiddetine maruz kaldığını açıkladı. "Bıçakla kovaladı, jiletle yaraladı. Kadın şiddetinden karakola sığınan tek Türk ben olabilirim" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Oyuncu Orhan Kılıç, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk oldu. Almanya'dan Türkiye'ye dönüş sürecini ve özel hayatında yaşadığı zorlukları anlatan Kılıç, eski sevgilisinin şiddetine maruz kaldığını ve Almanya'da karakola sığındığını ilk kez açıkladı.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞUNU FARK ETTİM"

Kılıç, yaklaşık dört yıl süren ilişkisinde ciddi travmalar yaşadığını belirtti. Başlarda her şeyin yolunda gittiğini söyleyen oyuncu, zamanla partnerinin şiddet eğilimli ve psikolojik sorunları olduğunu fark ettiğini ifade etti.

"İlk altı ay çok güzel geçti. Bir sene dolmaya doğru ben ayrılmaya karar verdim. Tanıdıkça şizofren olduğunu anladım. Polisler eve geliyordu, bıçakla beni kovalıyordu. Jiletle elimden yaraladı," diyen Kılıç, yaşadığı süreci "başlı başına bir film senaryosu" olarak nitelendirdi.

"KARAKOLA SIĞINDIM"

Oyuncu, ayrılmak için tam üç yıl mücadele ettiğini söyledi. "Arkadaşlarımı bastı, sabahlara kadar kapılarda bekledi, arabayı üzerime sürdü. Ben o kadından resmen kaçtım," sözleriyle yaşadığı travmayı dile getirdi. Almanya'da kadından şiddet gören nadir erkeklerden biri olduğunu söyleyen Kılıç, "Kadın şiddetinden dolayı karakola sığınan tek Türk ben olabilirim" ifadeleriyle dikkat çekti.

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Ünlü oyuncu yaşadığı dehşeti anlattı: Beni bıçakla kovaladı, jiletle yaraladı
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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