Ünlü Oyuncu Tolga Yüce'nin İş Dünyasındaki Gizli Kimliği Ortaya Çıktı

Türkiye onu yıllardır beyazperdede izledi… Başrol performanslarıyla hafızalara kazındı, milyonların sevgisini kazandı. Ancak bugüne dek kimsenin bilmediği bir gerçek, kulislerden iş dünyasına bomba gibi düştü: Ünlü sinema oyuncusu Tolga Yüce, 5 yıldır dev bir şirketler topluluğunun yönetiminde bulunuyor.

Enerji, inşaat, lojistik, yat ve medya gibi birçok stratejik sektörde faaliyet gösteren Yüce Group'un Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Yüce, ticari kimliğini bugüne kadar büyük bir gizlilikle yürüttü. Kamuoyunda yalnızca sanatçı kişiliğiyle tanınan Yüce, perde arkasında ise milyarlarca liralık yatırımlar yönetti.

Kaynaklara göre, Yüce'nin iş dünyasına giriş süreci tamamen sessiz yürütüldü. Sadece yakın çevresinin bildiği bu ticari rol, şirketin son yıllardaki hızlı büyümesiyle birlikte merak konusu olmaya başladı. Özellikle enerji ve yenilenebilir teknolojiler alanında attığı stratejik adımlar, sektör uzmanlarının dikkatini çekti.

Yüce Group, denizcilik sektöründe de Azur Yat markasıyla önemli bir girişim başlattı.