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Ünlü oyuncu Elçin Sangu'dan Ayşe Barım tepkisi: Yine bir seçime hazırlanıyoruz

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Gezi Parkı olayları ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasına tepki gösteren ünlü oyuncu Elçin Sangu, "Sektörel sorunları tartışmak ayrı bir konu, ancak henüz görmediğimiz kanıtlarla 12 yıl öncesine dönük tutuklama kararlarının alınması bana sadece yine kutuplaşıyoruz, yine bir seçime hazırlanıyoruz hissi veriyor" ifadelerine kullandı.

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişimde olduğu tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alınan menajer Ayşe Barım," Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Barım'ın tutuklanmasına siyasetçilerin yanı sıra ünlü isimler de tepki gösterirken; ünlü oyuncu Elçin Sangu'nun paylaşımları dikkat çekti.

"YİNE BİR SEÇİME HAZIRLANIYORUZ"

"Sektörel sorunları irdelemek için başlayıp, hiçbir siyasi yorumunu görmediğim, duymadığım ve sektörel olarak tanıdığım Ayşe Barım'ın, kamuoyunda açıklanmayan delillerle tutuklanması vicdanen hepimizi rahatsız etmektedir." diyen Sangu, "Sektörel sorunları tartışmak ayrı bir konu, ancak henüz görmediğimiz kanıtlarla 12 yıl öncesine dönük tutuklama kararlarının alınması bana sadece yine kutuplaşıyoruz, yine bir seçime hazırlanıyoruz hissi veriyor" ifadelerini kullandı.

"CİDDİYETE DAVET EDİYORUM"

Sangu paylaşımında, "Gitgide bir iletişim faciasına dönüşen bu meselede, konuyu saptıran bazı arkadaşlarımızın açıklamaları, sektörle hiçbir ilgisi olmayan kişilerin 'çok bilir' edasıyla konuşmaları gibi unsurlar da süreci daha da kaotik hale getiriyor.

Gerçeklerin açıklığa kavuşması için hukukun şeffaf bir şekilde işlemesi ve delillerin kamuoyuyla paylaşılması şarttır. Aksi takdirde, bu tarz kararlar toplumsal güvensizliği artırmaktan öteye gitmeyecektir. Bu konuda yorum ve paylaşım yapan kişileri de ciddiyete davet ediyorum" diye yazdı.

Ünlü oyuncu Elçin Sangu'dan Ayşe Barım tepkisi: Yine bir seçime hazırlanıyoruz
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıShef :

Kim bu ? İlk defa görüyor ve duyuyorum. Türkiye’mde herkesi ünlü yaptınız. Ağzı olan konuşuyor ve yorum yapıyor.

Yorum Beğen5
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Haber Yorumlarıorhan duz:

devletımız varolsun ayşe nın yuzunde nur yok

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