Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti
İstanbul'da yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında, Berrak Tüzünataç adliyeye gelerek ifade verdi. Saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edilen Tüzünataç, basın mensuplarına el sallayarak görünürken, soruşturma devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında saçından alınan örnekte uyuşturucu madde tespit edilen Berrak Tüzünataç İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldi. Berrak Tüzünataç'ın kendisini çeken basın mensuplarına görüntü esnasında el salladığı görüldü.