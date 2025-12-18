Haberler

Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti

İstanbul'da yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında, Berrak Tüzünataç adliyeye gelerek ifade verdi. Saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edilen Tüzünataç, basın mensuplarına el sallayarak görünürken, soruşturma devam ediyor.

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Berrak Tüzünataç adliyeye ifade vermeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında saçından alınan örnekte uyuşturucu madde tespit edilen Berrak Tüzünataç İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldi. Berrak Tüzünataç'ın kendisini çeken basın mensuplarına görüntü esnasında el salladığı görüldü.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Yaptığı hareket çok ilginç. El sallamış hem de elini kaldırarak sallamış.




Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Arkadaş ben anlamıyorum. Sokaklarda perme perişan halde bir sürü bağımlı var. Onları bu hale getireni değil de kullananı mı tutukluyorsunuz? Avrupa’da birçok ülkede kullanmak serbest. Hatta bazı ülkelerde devlet kontrolünde satış noktaları bile var. Kullanıcıları tutuklamakla bu işi çözemezsiniz.





Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

