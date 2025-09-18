Ünlü oyuncu Ahu Yağtu apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, hayranlarını korkuttu. Geçirdiği baygınlık sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Yağtu'ya, burada yapılan kontroller sonucu beyin anevrizması teşhisi konuldu.
Ünlü oyuncu ve model Ahu Yağtu, geçtiğimiz gün yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hayranlarını endişelendirdi.
APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI
Evinde baygınlık geçiren Yağtu, apar topar hastaneye kaldırıldı.
BEYİN ANEVRİZMASI TEŞHİSİ KONDU
Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından detaylı tetkikleri alınan oyuncunun sağlık durumu yakından takip edilmeye başlandı. Yapılan kontroller sonucunda, Ahu Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konduğu öğrenildi.
SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Sanatçının menajerlik şirketi, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Değerli basın mensubu dostlarımız, Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrası tedavi sürecine başlamıştır. Yapılan tüm tetkikler sonucunda kendisine beyin anevrizması teşhisi konmuş olup, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz." ifadelerine yer verildi.