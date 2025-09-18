Haberler

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, hayranlarını korkuttu. Geçirdiği baygınlık sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Yağtu'ya, burada yapılan kontroller sonucu beyin anevrizması teşhisi konuldu.

Ünlü oyuncu ve model Ahu Yağtu, geçtiğimiz gün yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hayranlarını endişelendirdi.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Evinde baygınlık geçiren Yağtu, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu apar topar hastaneye kaldırıldı

BEYİN ANEVRİZMASI TEŞHİSİ KONDU

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından detaylı tetkikleri alınan oyuncunun sağlık durumu yakından takip edilmeye başlandı. Yapılan kontroller sonucunda, Ahu Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu apar topar hastaneye kaldırıldı

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sanatçının menajerlik şirketi, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Değerli basın mensubu dostlarımız, Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrası tedavi sürecine başlamıştır. Yapılan tüm tetkikler sonucunda kendisine beyin anevrizması teşhisi konmuş olup, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz." ifadelerine yer verildi.

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu apar topar hastaneye kaldırıldı

