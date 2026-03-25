Gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü! Aralarında Hakan Sabancı ile Didem Soydan da var

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi ilk kez görüntülendi. Ünlü isimler saç ve kan örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplumun genel ahlakının, toplum yapısının ve aile düzeninin korunması amacıyla 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi.
  • 14 şüpheli gözaltına alındı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
  • Gözaltına alınan 14 kişi Adli Tıp Kurumu'na getirildi ve saç ile kan örnekleri alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakının, toplum yapısının ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

14 ÜNLÜ GÖZALTINA ALINDI, 2'Sİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, 14 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER ŞÖYLE:

  1. Fikret Orman, 
  2. Güzide Aksoy (Güzide Duran), 
  3. Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, 
  4. Hande Erçel, 
  5. Burak Elmas, 
  6. Sezgin Köysüren, 
  7. Ferhat Aydın, 
  8. Lütfiye Tuğçe Özbudak, 
  9. Koray Serenli, 
  10. Onur Bükçü, 
  11. İsmail Behram Perinçekli, 
  12. Kaan Mellart, 
  13. Didem Soydan,
  14. Onur Talay, 
  15. Mustafa Tari.

ŞÜPHELİLER ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Gözaltına alınan Fikret Orman, Burak Elmas, iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İLK GÖRÜNTÜLER

Saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumuna getirilen ünlü isimler ilk kez görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
