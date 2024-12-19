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Ünlü iş insanı Fatih Kıral hayatını kaybetti

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Mobilya sektörünün tanınmış ismi Fatih Kıral hayatını kaybetti. Kıral, geçtiğimiz yıl bir çalışanından nakledilen böbrek ile hayata tutunmuştu.

Mobilya sektörünün duayen ismi Fatih Kıral, 2023 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle zor günler geçirmişti. Nakledilen böbrekle hayata tutunan Kıral, geçtiğimiz günlerde nakledilen böbreğin de iflas etmesi nedeniyle diyalize bağlanmıştı. Fatih Kıral bugün hayata gözlerini yumdu.

Fatih Kıral Mobilya'nın sosyal medya hesabından vefat ilanı şu ifadelerle paylaşıldı:

"Sayın Fatih Kıral'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Mobilya ve tasarım dünyasının duayen isimlerinden, değerli büyüğümüz Fatih Kıral'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisi, estetik anlayışı, yenilikçi vizyonu ve iş dünyasına kattığı değerlerle hepimize ilham veren bir isimdi. Cenaze töreni, Cumartesi günü öğlen namazına müteakip Barbaros Hayrettin Camii (Levent)'te gerçekleştirilecek olup, defni Karacaahmet Mezarlığı'nda yapılacaktır. Ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz. Fatih Kıral'ın bıraktığı izler, bizlere daima yol gösterecektir."

Ünlü iş insanı Fatih Kıral hayatını kaybetti

FATİH KIRAL KİMDİR?

Fatih Kıral, 1980 yılında kendi ismiyle ilk mağazasını Kadıköy Bağdat Caddesi'nde açarak sektöre adım attı. Mobilya ve dekorasyon alanında yenilikçi yaklaşımlarıyla tanınan Kıral, markasını genişleterek İstanbul, İzmir, Bodrum ve Antalya gibi şehirlerde toplam 15 mağazaya ulaştı. Fatih Kıral, uluslararası üne sahip mobilya markaları ile işbirliği yaparak Türkiye'deki tüketicilere dünya standartlarında mobilya ürünleri sundu. Ayrıca, ev ve ofis mobilyalarının yanı sıra bahçe mobilyası, mutfak ve banyo ürünleri gibi farklı alanlarda da hizmet verdi. Fatih Kıral, İstanbul doğumlu olup, Figen Kıral ile evlidir. Oğuz ve Onur isimlerinde iki oğlu vardır.

Ünlü iş insanı Fatih Kıral hayatını kaybetti
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

her gün dünyada binlerce insan ölüyor. bunun haberi zengin olduğu için. hiç amellerden bahseden yok

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Haber YorumlarıFerit Er:

ileri yasa uzuntu gereksiz insan omru zaten 70 yil

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