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Ünlü İngiliz oyuncu Alison Steadman 16 yaşındayken tecavüze uğradığını söyledi

Ünlü İngiliz oyuncu Alison Steadman 16 yaşındayken tecavüze uğradığını söyledi
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78 yaşındaki İngiliz oyuncu Alison Steadman, 16 yaşında Liverpool'daki gençlik tiyatro kulübünde yaşadığı cinsel saldırıyı açıkladı. Ziyaretçi bir öğretmen tarafından saldırıya uğradığını, bildirmekle tehdit ettiğinde öğretmenin inanılmayacağını söyleyip ölümle tehdit ettiğini belirtti. Steadman, ailesinin tiyatro yasağı koyacağı korkusuyla sustuğunu ve olayın hayatında uzun süreli travma yarattığını ifade etti.

Ünlü İngiliz oyuncu Alison Steadman, gençliğinde yaşadığı travmatik bir olayı paylaştı. 78 yaşındaki Steadman, "Gavin ve Stacey" dizisindeki rolüyle tanınıyor.

Steadman, 16 yaşındayken Liverpool'da bir gençlik tiyatro kulübüne katılmıştı. Kulübü genellikle güvenli bir yer olarak görse de, bazen dışarıdan gelen öğretmenler ziyaret ediyordu.

Bir akşam, bu ziyaretçi öğretmenlerden biri Steadman'ı eve bırakmayı teklif etti. Steadman reddetse de öğretmen ısrar etti. Sonunda Steadman kabul etti, ancak öğretmen onu evine götürmek yerine Sefton Park'taki ıssız bir bölgeye götürdü.

Orada öğretmen, Steadman'a cinsel saldırıda bulundu. Steadman durumu yetkililere söylemekle tehdit edince, öğretmen ona kimsenin inanmayacağını söyledi ve hatta onu öldürmekle tehdit etti.

Steadman, ailesinin tiyatro kulübüne gitmesini yasaklayacağından korktuğu için bu olayı kimseye anlatmadı. Bu deneyim, Steadman'ın hayatında uzun süreli bir travma yarattı.

Bu yeniden yazılmış metin, olayın ana hatlarını korurken daha açık ve anlaşılır bir dil kullanmayı amaçlamaktadır.

Ünlü İngiliz oyuncu Alison Steadman 16 yaşındayken tecavüze uğradığını söyledi

Ünlü İngiliz oyuncu Alison Steadman 16 yaşındayken tecavüze uğradığını söyledi

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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