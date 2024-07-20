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Ünlü bıçak ustası: Yanlış bıçak bileme kansere davetiye çıkarabilir

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Sivas'ta namı değer Şirin Baba olarak bilinen ünlü bıçak ustası Erdoğan Güzel, yanlış bıçak bilemenin kansere davetiye çıkardığını söyledi. Güzel, bıçakların çeliğe su vermeden ısıl işlem yapıldıktan sonra taşa değmesi durumunda karbon atomlarının yapısının bozulduğunu ve bıçağın teneke gibi hale geldiğini ifade etti. Bu durumun kansere davetiye çıkarabileceğini belirten Güzel, kişilere seramik zirkonyum zımpara alarak bıçaklarını su içinde bilemelerini önerdi.

Sivas'ta namı değer Şirin Baba olarak bilinen ünlü bıçak ustası Erdoğan Güzel, yanlış bıçak bilemenin kansere davetiye çıkardığı söyledi.

Mutfaklarımızın vazgeçilmez araçlarından biri olan bıçakların, doğru kullanımı kadar doğru bilenmesi de büyük önem taşıyor. Uzun yıllardır bıçak ustalığı yapan v bu alanda isminden söz ettiren Erdoğan Güzel, yanlış bileme yöntemlerinin kansere davetiye çıkarabileceğini ileri sürerek önemli uyarılarda bulundu.

Erdoğan Güzel, bıçakların çeliğe su vermeden ısıl işlem yapıldıktan sonra taşa değmesi durumunda karbon atomlarının yapısının bozulduğunu ve bıçağın teneke gibi hale geldiğini ifade etti. Bu durumun, özellikle mutfaklarda bıçakların birbirine sürterek bilenmesiyle sıkça karşılaşıldığını belirten Güzel, "Bıçaklar suyun içinde bilenmelidir. Aksi takdirde kansere davetiye çıkarabiliriz" dedi. Güzel, kişilere seramik zirkonyum zımpara alarak bıçaklarını su içinde bilemelerini önerdi.

"Bıçak kullanımının da bir kültürü vardır"

Güzel, bıçakların birbirine sürterek bilenmesi kansere davetiye çıkarttığını söyleyerek, "Çeliğe su vermeden ısıl işlem yapıldıktan sonra çelik taşa değerse karbon atomları aslına dönüyor. Teneke haline geliyor. Mutfaklarda bıçaklar birbirine sürterek bileniyorsa kansere davetiye çıkartılıyor denilebilir. Bıçaklar suyun içerisinde bilenmeli. Kişilere tercihim seramik zirkonyum zımpara alıp suyun içerisinde döndürerek bıçağı öyle bilemeleri. Kurban bayramında herkes eline bir taş alıyor bıçak biliyor. Dünyanın en kaliteli çeliği de olsa o taşa değince teneke oluyor. Bu malzemenin ısınmaması lazım. Bütün çelik malzeme dünya genelinde soğutularak işlenir. Bu da çelik olduğundan dolayı kesinlikle suyun haricinde başka bir şeyle bilenmemeli. Yağ taşı ile de bileme yapılır ama kullanmanın da bir özelliği var. Sürtünmeden dolayı statik elektriklenme mıknatıslanma oluyor. Ne kadar silinirse silinsin veya yıkansın geçmez. Bu da kansere davetiye çıkartır. Eski bir kemer veya deriye sürtmek üzerindeki enerjiyi deşarj eder. Her şeyde olduğu gibi bıçak kullanımının da bir kültürü vardır" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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