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Motokurye Ata'yı canice katleden zanlının babası da tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Balıkesir'de, zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçaklayarak öldüren E.Ö.'nün babası Orhan Özdemir, polis tarafından olayla ilgili olarak tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zincir restoranda kurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı defalarca bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki E.Ö.'nün babası Orhan Özdemir de polis tarafından yeniden gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

SOKAK ORTASINDA VAHŞİCE KATLETTİ

Olay, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesildi. E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman, kanlar içinde kalırken, E.Ö. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Akman'ın öldüğü belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Motokurye Ata'yı canice katleden zanlının babası da tutuklanarak cezaevine gönderildi

OLAY KAMERADA

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö. gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

Motokurye Ata'yı canice katleden zanlının babası da tutuklanarak cezaevine gönderildi

SALDIRGANI TANIMIYOR

Tutuklanan E.Ö.'nün ifadesinde, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği öğrenildi. E.Ö.'nün iddiasına karşın, Ata Emre Akman'ın aynı binaya ancak başka bir daireye sipariş getirdiği, E.Ö. veya yakınlarıyla tanışıklığının olmadığı ortaya çıktı. E.Ö.'nün babası O.Ö.'nün ise ifadesinde, "Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok" dediği öğrenildi.

Motokurye Ata'yı canice katleden zanlının babası da tutuklanarak cezaevine gönderildi

KATİL ZANLISININ BABASI DA TUTUKLANDI

Öte yandan genç kuryeyi katleden 17 yaşındaki E.Ö.'nün babası Orhan Özdemir bugün polis ekipleri tarafından olayla ilgili olarak tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orhan Özdemir Balıkesir 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Murat Celik:

içeriden çıkartmayın bunları onların vatana millete hayrı olmaz

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