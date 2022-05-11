Üniversite öğrencisi genç, arkadaşlarına veda mesajı atıp denize atladı - Haberler

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Üniversite öğrencisi genç, arkadaşlarına veda mesajı atıp denize atladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Üniversite öğrencisi genç, arkadaşlarına veda mesajı atıp denize atladı

Samsun'un Atakum ilçesinde 23 yaşındaki üniversite öğrencisi genç, arkadaşlarına veda mesajı gönderip denize atlayarak hayatına son verdi.

SAMSUN (İHA) - Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Yasin Bingöl, girdiği bunalım sonucu gece saat 01.30 sıralarında arkadaşına veda mesajı attı ve daha sonra da Halk İskelesi'nden Karadeniz'e atladı. Hemen Halk İskelesi'ne giden arkadaşları, Yasin Bingöl'ün mont, cep telefonu ve ayakkabısı ile bazı eşyalarını buldu.

CANSIZ BEDENİ SABAHA KARŞI BULUNDU

Durum polise bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde arama çalışması yaptı. Sabaha karşı Yasin Bingöl'ün cansız bedeni bulundu ve sudan çıkarıldı.

EKİPLER OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Üniversiteli gencin cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Yasin Bingöl, Üniversite, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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